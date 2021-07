Reconstrução da Estrada Regional 218 – Pico das Pedras/Achada do Teixeira corre a "bom ritmo"

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitou hoje a obra de reconstrução da Estrada Regional 218, no troço compreendido entre o Pico das Pedras/Achada do Teixeira.

O governante disse que “o bom ritmo a que decorrem os trabalhos faz prever que a conclusão seja daqui a cerca de um mês, bem antes do prazo inicialmente previsto para esta empreitada”.

Pedro Fino recorda que “a reconstrução do troço da Estrada Regional 218, entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira, é mais uma obra muito importante para a segurança, conforto e mobilidade da população do concelho de Santana, mas também para os turistas e visitantes que a utilizam com frequência para acesso ao Pico Ruivo, um dos pontos turísticos mais frequentados na ilha da Madeira”.

“A conservação e manutenção das Estradas Regionais, de forma a garantir padrões de conforto e segurança rodoviária, são um objetivo estratégico do Governo Regional, e no qual continuaremos a investir, sempre em benefício da população e dos que nos visitam”, concluiu.

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, arrancou com a reconstrução da ER 218, no troço entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira, no passado mês de Dezembro de 2020. Representando um investimento total de 3,4 milhões de euros, e financiada pela Lei de Meios, esta intervenção tinha um prazo inicialmente previsto de 15 meses. Prazo este que será antecipado, conforme referido pelo Secretário Regional durante a visita.

A obra consiste na melhoria das condições catuais de circulação rodoviária, através da execução de trabalhos de prevenção de queda de pedras e blocos sobre a estrada e melhoria dos atravessamentos das linhas de água.

Serão executados trabalhos numa extensão aproximada de cinco quilómetros, correspondendo essencialmente à estabilização de taludes, pavimentação, introdução/reconstrução de órgãos de drenagem longitudinais e transversais, instalação de equipamentos de sinalização e segurança.