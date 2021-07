Pedro Coelho destaca papel das escolas

Pedro Coelho, que preside ao Conselho Municipal de Educação, destacou o importante papel e esforço das escolas e de toda a comunidade educativa, para garantirem que as aprendizagens dos alunos não fossem prejudicadas de sobremaneira por via das contingências resultantes da pandemia em curso.

O Conselho Municipal de Educação, órgão consultivo do município instituído em 2015, conforme publicação em Diário da República de 16 de Dezembro do referido ano, reuniu hoje, no Salão Nobre da autarquia, para fazer o balanço do ano letcivo 2020/2021 e antever as necessidades a desafios que a comunidade educativa poderá encontrar no decorrer do período escolar 2021/2022.

Pedro Coelho deixou a garantia, que caso volte a merecer a confiança dos eleitores do Concelho, irá reforçar o apoio a programas promotores de sucesso educativo, como por exemplo os projectos 'Passo a Passo' e 'Pés de Palco' que capacitam jovens com necessidades educativas especiais.

De igual modo continuará o empréstimo de manuais escolares aos alunos do 1.º ciclo não abrangidos pela Acção Social Educativa, sendo esta medida de especial relevância para as famílias de classe média do Concelho e a disponibilização do projecto Escola Virtual a todos os alunos do 1.º ciclo que frequentam os estabelecimentos de ensino de Câmara de Lobos.