Calado acusa Câmara do Funchal de comprar votos ao invés de fazer investimentos

Pedro Calado acusou, esta tarde, o actual executivo da Câmara do Funchal de comprar votos em vez de fazer investimento. O cabeça-de-lista da coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ fez reparos à "incoerência" da coligação que se encontra no poder.

“Dizem que não há dinheiro para investimentos mas estão a fazer ofertas nas casas das pessoas - serviços de chá e de café com o símbolo da autarquia - em troca de votos. As pessoas não gostam de ser compradas desta maneira. São elas que têm vindo ter comigo denunciar estas situações. Nós não podemos permitir este tipo de actuação”, revela Pedro Calado.

O candidato criticou também a má gestão dos dinheiros públicos, pois diz ser vergonhoso “passar 18 anos e ver o parque imobiliário da cidade do Funchal igual ao que foi construído no nosso tempo”, lamentando a existência de “bairros camarários completamente decadentes que não têm manutenção por este executivo”.

Neste quadro, também não entende porque é que o actual presidente ainda diz que estava à espera de fazer um contrato-programa. “Não brinquem connosco porque se houve alguém que investiu no concelho do Funchal e em todas as freguesias foi o governo regional. Se não fosse este investimento que foi feito ao longo do tempo através do governo que investimento é que a CMF fez nos últimos anos. Onde pára o dinheiro da autarquia? Eu não consigo perceber se não há investimento e ainda contraíram um empréstimo de 10 milhões à banca onde está o dinheiro”, referiu.

Pedro Calado faz uma crítica contundente à propaganda feita à custa do erário. “Nós passamos nas ruas do Funchal e vimos grandes cartazes pagos com o dinheiro da Autarquia. Eu vejo nos mupis uma plataforma digital com fotografias e mais fotografias do presidente. Para isto há dinheiro?”, observou.

O candidato também acusou o actual executivo de perseguir funcionários da autarquia que assumem ter outras opções políticas distintas do presidente e garante que dado este conjunto de anomalias só há um caminho a seguir nas próximas eleições.

Pedro Araújo pretende dar uma nova vida ao Imaculado Coração de Maria

Pedro Araújo, cabeça-de-lista à junta de freguesia do Imaculado Coração de Maria, apresentou esta tarde, na Rua Cidade do Cabo, a sua equipa pelo projecto de coligação PSD/CDS e defendeu a oportunidade de recolocar o Funchal na rota do desenvolvimento, do progresso, da dignidade, da segurança, da limpeza, da qualidade de vida, de voltar a colocar o Funchal Sempre à Frente.

O candidato considera que o Funchal não pode ser o “laboratório” de aprendizes e de pessoas sem experiência, sob pena do caos, que hoje caracteriza a cidade e se agrava ainda mais. “Não queremos políticos que se alimentem dos pobres para ganhar votos. O que necessitamos é de decisores políticos que combatam a pobreza através da criação de emprego. Como diz o Dr. Pedro Calado o que está em causa nestas eleições é também se queremos ser uma cidade pobre, com políticas assistencialistas, ou uma cidade desenvolvida, onde os cidadãos tenham a oportunidade de viver uma vida condigna e autónoma”, referiu.

O lema 'Ouvir o Imaculado' "é um lema para cumprir não apenas em períodos eleitorais, mas ao longo de todo o mandato. Temos uma equipa representativa dos diversos sítios e zonas da freguesia para que cada uma das famílias do Imaculado se possa sentir verdadeiramente representada”, garantiu. "Estamos a trabalhar numa solução, estamos a ouvir as entidades da freguesia, estamos e vamos continuar a ouvir especialistas em áreas distintas, de forma a encontrarmos as melhores soluções e respostas para os diversos problemas do Imaculado".

Pedro Araújo apresentou um programa com objectivos bem definidos que vão desde as áreas recreativa, desportiva e cultural, passando pelo apoio social aos mais vulneráveis, e à reinserção dos residentes desempregados no mercado de trabalho.

Criar novas centralidades, rever acessibilidades, disponibilizar transporte de cariz social, dinamizar o Jardim de Santa Luzia, e melhorar a gestão da recolha de lixo são outras das propostas de Pedro Araújo.

O candidato quer ainda reunir com o sector empresarial, de forma a encontrar soluções para acabar com tantas lojas fechadas, em especialna zona do D. João, de forma a tentar atrair novamente uma farmáciapara freguesia, reforçando também o apoio ao comércio local