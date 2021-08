A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, na sequência da empreitada de 'Controlo e monitorização das redes de água, associadas ao sistema de telegestão do concelho do Funchal - 2ª fase', será necessário interromper o acesso à Rua Cónego António Félix pelo Caminho de Santo António, ficando garantido o acesso pela Avenida da Madalena, a partir de amanhã e durante duas semanas.