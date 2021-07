A candidata do PS-Madeira à presidência da Câmara Municipal da Calheta reagiu hoje, às afirmações proferidas pelo rival social-democrata, Carlos Teles, sobre os candidatos "pára-quedistas".

Conforme noticiou o DIÁRIO na edição impressa deste domingo, 25 de Julho, ontem, durante a apresentação da sua recandidatura Carlos Teles vincou o facto de viver "permanentemente" no Estreito da Calheta, ao contrário de "alguns candidatos" que caiem "de pára-quedas" e só aparecem "aos fins-de-semana".

O 'recado' foi entendido como sendo dirigido à socialista Sofia Canha, justamente por não residir no município.

A cabeça de lista do PS-Madeira veio hoje ripostar, através das redes sociais, dizendo que "quem não tem argumentos políticos ataca com questões pessoais.

"Pelos vistos morar e fazer carreira 'profissional' política no mesmo lugar reduz a visão das coisas; limita o pensamento. E eu a pensar que as vias rápidas serviam para aproximar os lugares e as pessoas e não limitar as escolhas. Se calhar quando for uma via rápida de duas faixas isso fique resolvido. Não consigo compreender porque é que o argumento utilizado só serve para alguns, "os paraquedistas" da oposição", argumentou Sofia Canha, aconselhando o social-democrata a "manter o nível do debate político e a não fazer julgamentos da vida dos outros".

"Não tive a vida facilitada como algumas pessoas, que preferiram mudar de ideologia para ter uma carreira confortável na política. Mantenho-me no PS por convicção, mesmo que tenha de fazer sacrifícios pessoais, familiares e profissionais e que isso tenha tido consequências", atirou, acrescentando que "quem é presidente de câmara não faz mais do que o seu dever de estar todos os dias no seu concelho".

Na qualidade de munícipe, a candidata exige ainda "respeito" da parte de Carlos Teles.