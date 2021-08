Embarcação de pesca sem propulsão assistida no Funchal

Uma embarcação de pesca de bandeira portuguesa, com seis metros de comprimento, ficou esta manhã sem propulsão em frente aos tetrápodes do porto do Funchal e teve de receber assistência.

O alerta foi recebido pelo Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, pelas 11h26, através de elementos da Estação Salva-Vidas do Funchal que se encontravam a efectuar uma navegação de rotina (UAM-696-SV-Chagas), que prontamente auxiliaram a embarcação ‘Nicolina’ a entrar em segurança na lota do Porto do Funchal, pelas 11h56.

Os dois tripulantes que se encontravam a bordo estavam bem de saúde.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.