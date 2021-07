Pesca descarregada na Madeira aumentou 47% até Maio

A pesca descarregada no mês de Maio de 2021 pelos barcos que aportaram os portos de pesca da Madeira foi de tão boa safra que representaram quase a mesma quantidade que os primeiros quatro meses do ano.

Segundo dados disponibilizados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística, só em Maio foram descarregados 1.297 toneladas de peixe, o que representou 96,7% do que havia sido descarregado entre Janeiro e Abril (1.340 toneladas).

Maio foi ainda o melhor mês de capturas desde Julho de 2019 (1.585 toneladas), sendo certo que nos 21 meses anteriores, as capturas não tinham superado as mil toneladas.

No total, nos primeiros cinco meses de 2021 já foram descarregados 2.637 toneladas, sobretudo atum e similares e peixe espada-preto, mais 47% do que em igual período de 2020. Segundo o INE, "na R. A. da Madeira as 1.297 toneladas capturadas (em Maio) constituíram um acréscimo de 83,1% (+97,6% em Abril), especialmente devido à maior captura de tunídeos". Estes dois meses, mas sobretudo Maio, justificam este incremento.

Aliás, o mês de referência foi o que marcou mesmo a diferença e ajudou os primeiros cinco meses de 2021 a superarem também as capturas de iguais períodos de 2019 (2.609 toneladas) e de 2018 (2.051 toneladas), anos em que não se registou a anormalidade do ano passado devido à pandemia, que condicionou também o sector das pescas.

O mês de Maio de 2021 ficará, para já, na 10.ª posição dos melhores meses de Maio desde 1976. Ou seja, nestes 46 anos, ainda que enfrentando uma pandemia que condiciona a actividade económica, e dificulta o escoamento de peixe, sobretudo para o turismo, hotelaria e restauração, grandes clientes do sector das pescas, este período só é ultrapassado por meses de Maio de 2017, 2016, 2015, 2014, 1995, 1992, 1990, 1989 e 1977.

Já em termos de valores das vendas, em Maio a pesca descarregada valeu 2,834 milhões de euros, catapultando as vendas nestes primeiros cinco meses para mais de 7,2 milhões de euros.

No ano passado, em Maio tinham sido vendidos menos um milhão de euros de peixe descarregado, o que significa que há um aumento homólogo de 56,7%. No acumulado destes cinco meses, são mais dois milhões de euros em vendas e um crescimento de 37% face ao período de Janeiro a Maio de 2020.

Em termos médios, cada kg de peixe (independentemente da espécie) descarregado na Madeira valeu em Maio cerca de 2,18 euros, quando há um ano valia 2,55 euros/kg. Ou seja, em Maio, apesar do aumento das capturas e do valor em lota, o peixe em primeira venda vale menos 14,5%.

No acumulado de Janeiro a Maio, o quilograma de peixe vendido em lota na Madeira ascendeu a 2,73 euros, quando em igual período de 2020 custava 2,92 euros/kg. Significa uma diminuição de valor por kg de 6,5%.