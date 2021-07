Marinha realiza evacuação médica na embarcação "A ILHA"

O comando da Zona Marítima da Madeira realizou esta tarde uma operação de evacuação de um tripulante de uma embarcação de pesca.

"O Capitão do Porto do Funchal, em coordenação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) e em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC IP-RAM), coordenou uma operação de evacuação médica durante o início da tarde do dia 27 de Julho de 2021.

O resgate, efectuado por via marítima, destinou-se a um tripulante da embarcação de pesca "A ILHA", de bandeira portuguesa, o qual se encontrava em faina de pesca a nove milhas, a sul de Câmara de Lobos. A vítima, do género masculino, de nacionalidade portuguesa e com 20 anos de idade, apresentava náuseas, dores abdominais e sintomas de ansiedade", pode ler-se no comunicado enviado à pouco pela capitania do Porto do Funchal.

"O alerta foi recebido no MRSC Funchal às 18h35m via SRPC IP-RAM, tendo sido acionada a embarcação da Autoridade Marítima Nacional (PRAIA DOURADA) com elementos do Instituto dos Socorros a Náufragos.

O tripulante foi desembarcado na Marina do Funchal pelas 21h08m, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, previamente ativada pelo SRPC IP-RAM, e, posteriormente, encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal", adianta ainda a nota enviada à comunicação social.