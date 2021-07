Dois rapazes feridos em despiste de mota no Funchal

Dois jovens com cerca de 20 anos foram esta tarde transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, depois de terem sofrido um acidente no Caminho do Terço, no Funchal.

A moto em que seguiam embateu na parede, deixando-os com escoriações.

O socorro aos rapazes foi prestado por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa.