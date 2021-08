Água do mar no Funchal atingiu os 25.8 ºC

É também recorde do ano a temperatura máxima hoje registada na água do mar, no Funchal.

Esta tarde a água do mar no Funchal subiu a invejáveis 25.8 ºC, registou a boia ondógrafo localizada junto ao Porto do Funchal.

Ontem a temperatura máxima da água marítima já havia subido aos 24.7 ºC, às 16:00, valor mais alto, até então, registado este ano. Passadas pouco mais de 24 horas o recorde foi destronado de forma significativa, ao ‘aquecer’ mais 1.1 ºC em relação a ontem. Hoje (até às 18:00) a temperatura da água variou entre os 23.1 ºC, às 03:00, e os 25.8 ºC, às 18:00.