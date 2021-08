Funchal com condicionamentos no trânsito e abastecimento de água até final de Agosto

A Câmara Municipal do Funchal informou há instantes quais os condicionamentos à circulação rodoviária e intervenções na rede de abastecimento de água, a terem lugar no concelho nos próximos dias, e que deverão perdurar até 28 de Agosto.

Mobilidade

-> No dia 14 de Agosto, entre as 19h30 e as 23h00 (sábado), e no dia 15 de Agosto, entre as 09h30 e as 13h00 (domingo), por motivo das celebrações religiosas da Nossa Senhora do Monte, a circulação rodoviária na Estrada dos Marmeleiros será realizada apenas no sentido ascendente, entre o Caminho da Corujeira (Corujeira de Baixo) e o Caminho das Tílias. Como alternativa rodoviária para o sentido descendente, os condutores devem circular pela Estrada da Corujeira;

-> Nos dias 14 e 15 de Agosto, condicionamento ao trânsito automóvel e proibição de estacionamento na Rua Pedro José de Ornelas, no troço compreendido entre a Rua Vale Formoso e a Rua de São José, entre as 9 e as 17 horas devido à limpeza de árvores;

Entre os dias 16 e 19 de Agosto, condicionamento à circulação rodoviária no Caminho de Santo António, entre a entrada do Nó 10 da VR1 e a Rua 1 da Quinta Josefina - pavimentação;

-> Entre os dias 16 e 30 de Agosto, interrupção da circulação rodoviária na Travessa do Ribeiro Seco de Cima, no troço compreendido entre o n.º 2 e a Estrada da Camacha - Controlo e monitorização das redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2º Fase;

-> Entre os dias 17 e 30 de Agosto, condicionamento à circulação rodoviária na Rua Imperatriz Dona Amélia e Rua Princesa Dona Amélia - Controlo e monitorização das redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2.ª Fase;

-> No dia 18 de Agosto, quarta-feira, entre as 10h00 e as 17h00, será necessário condicionar a via norte da faixa sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses - trabalhos da Empresa de Electricidade da Madeira;

-> Entre os dias 20 e 24 de Agosto, condicionamento da circulação rodoviária na Rua Dr. Pita, entre o Caminho da Fé e o Caminho das Virtudes - pavimentação;

-> Entre os dias 25 e 28 de Agosto, condicionamento da circulação rodoviária entre o n.º 14 e o n.º 112 da Rua Cidade dos Santos - pavimentação;

Águas do Funchal

Na próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, irão decorrer intervenções nas seguintes redes de distribuição, afetando o abastecimento de água nas ruas abaixo indicadas.

Intervenção na rede de distribuição de água potável para operações de manutenção e reparação/controlo e monitorização de Fugas (2.ª Fase) na freguesia de São Gonçalo, nomeadamente na Rua Conde Carvalhal, Caminho das Neves, Impasse da Fonte das Neves, Rua da Montanha e Impasse da Montanha. Período: entre as 9 e as 14 horas.

Em São Martinho, na Estrada Monumental (Rotunda Rotary), entre as 8 e as 12 horas há intervenção na rede de distribuição de água potável para operações de manutenção e reparação, tal como em São Pedro, na Rua Nova da Levada e Travessa da Levada do Cavalo. Poderá ser necessário interromper pontualmente o fornecimento de água ao longo da semana.

Por fim, haverá uma intervenção na rede de distribuição de água potável para operações de manutenção e reparação/controlo e monitorização de fugas (2.ª Fase). Será na freguesia da Sé, na Travessa do Reduto, Rua Princesa Dona Amélia e Rua Imperatriz Dona Amélia. Poderá ser necessário interromper pontualmente o fornecimento de água ao longo da semana.