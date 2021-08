Criança ferida no Aquaparque

Uma criança ficou esta tarde, pouco depois das 14 horas, ferida na sequência de queda sofrida no Aquaparque Madeira, em Santa Cruz. A vítima, uma menina de 13 anos, sofreu corte no couro cabeludo, tendo sido assistida, inicialmente, pelas equipas de socorro do complexo balnear, e posteriormente transportada de ambulância pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz à urgência pediátrica do Hospital Central do Funchal.