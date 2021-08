Uma criança entre três feridos ligeiros após acidente no Porto Novo

O choque entre três viaturas na ponte do Porto Novo - que parou esta sexta-feira o trânsito na via rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz - provocou três feridos ligeiros, entre eles uma criança. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Conforme o DIÁRIO avançou, um acidente entre três veículos, ao quilómetro 28 da via rápida, congestionou o trânsito e provocou uma fila de carros que se arrastou até ao túnel Mãe de Deus, ao longo de aproximadamente um quilómetro. Entretanto, a circulação está normalizada.

O alerta para os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz surgiu às 19h10, tendo a corporação encaminhado para o local um total de nove elementos distribuídos por duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento.