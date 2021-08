CDS quer maior dinamização dos mercados municipais de Câmara de Lobos

O candidato a presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos dedicou uma acção de campanha aos mercados municipais do concelho. "Uma das propostas que o CDS tem, no seu manifesto eleitoral, para Câmara de Lobos é a requalificação e dinamização dos mercados municipais, nomeadamente o Mercado do Estreito e o Mercado de Câmara de Lobos."

"No nosso entender, os mercados do concelho têm sido muito desaproveitados por parte de quem tem governado o município. E não é por falta de aviso, pois o CDS tem vindo, quer nas reuniões de Câmara como nas reuniões de Assembleia Municipal, alertado para este problema."

Amílcar Figueira acrescentou: "No nosso entender é inadmissível que só em dias de mercado, nas sextas e sábados em Câmara de Lobos e sábados e domingos no Estreito, é que haja movimento nos nossos mercados."

"Os mercados são espaços de grande importância económica e social, sendo necessário criar condições apelativas para trazer mais pessoas a visitar e consumir nestes espaços, não só no fim-de-semana, como também durante a semana, onde não há atividade de mercado."

O partido deixou algumas sugestões, muito concretas, de possíveis medidas para dinamizar os espaços:

- Show cookings, utilizando os produtos da nossa terra;

- Eventos culturais e musicais, dando palco aos artistas de Câmara de Lobos;

- Exposições;

- Feiras de artesanato;

- Entre outros.