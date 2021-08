Mulher resgatada no Cais do Sardinha

Uma mulher de 44 anos caiu hoje junto ao Cais do Sardinha, quando efectuava a vereda da Ponta de São Lourenço, e sofreu uma entorse, tendo sido resgatada por via marítima.

Para o local foi empenhada a embarcação salva-vidas do SANAS-Madeira (SANAS101), de acordo com o protocolo de cooperação entre a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Associação Madeirense para o Socorro no Mar, onde embarcaram os Bombeiros Municipais de Machico na Quinta do Lorde.

O resgate foi efectuado pelas 13h39 no Cais do Sardinha, tendo o desembarque ocorrido pelas 13h48 na marina da Quinta do Lorde, onde a mulher era aguardada por uma ambulância desta corporação de bombeiros.

A vítima foi encaminhada para o Centro de Saúde de Machico.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.