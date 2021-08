Bruno Magalhães lidera Campeonato de Portugal de Ralis na ilha

Segundo classificado do Rali Vinho da Madeira, Bruno Magalhães, piloto do Hyundai i20 R5, lidera o evento quanto ao Campeonato de Portugal de Ralis.

José Pedro Fontes, alcança o segundo lugar na ilha com o Citroën C3 Rally2. O terceiro lugar nacional ficou para Bernardo Sousa, a bordo de um Skoda Fabia R5.

Quarto entre os pilotos do CPR, Ricardo Teodósio e o seu Skoda Fabia Rally2 Evo tiveram uma prova com muitas dificuldades mas o seu resultado permitiu encurtar a diferença para a liderança do campeonato. No comando continuou Armindo Araújo, quinto entre os concorrentes nacionais após um rali marcado pelo tempo perdido tanto com um pião como com um furo.

Miguel Correia foi sexto e ocupa posição idêntica no campeonato com o Skoda Fabia Rally2 Evo. Logo atrás na prova organizada pelo Club Sports da Madeira, Paulo Neto ocupa posição idêntica na competição promovida pela FPAK.

Classificação