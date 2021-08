Produtores de vinho da Madeira com apoio de 400 mil euros do Governo Regional

O Conselho do Governo, reunido hoje, em plenário, na Quinta Vigia, concedeu um apoio financeiro de 400 mil euros aos produtores de vinho com denominação de origem “Madeira”.

Segundo uma nota informativa do executivo, esta verba é atribuída "no âmbito da ação/projecto de carácter económico e promocional de aumento da produção de vinho em quantidade que excede a obrigação legal de compra de uvas, mosto ou vinho, referente à vindima de 2020". Está também associada à "necessidade de promoção do destino e marca Madeira e de mitigação dos efeitos económicos e sociais decorrentes da Pandemia da Covid-19".

Na mesma reunião, o Governo Regional decidiu autorizar o subarrendamento de uma fracção autónoma, localizada na freguesia de Santo António, destinada a habitação social com prazo certo.