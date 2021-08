Escolas do Porto Santo aderem à campanha 'O Mar Começa Aqui'

As Escolas do Porto Santo aderiram à iniciativa 'O Mar Começa Aqui', projecto lançado pela Associação Bandeira Azul da Europa para as Praias a todas as Eco-Escolas e que tem o apoio do Município do Porto Santo. Assim, abrilhantou-se o final do ano lectivo sensibilizando os alunos para a importância do lixo que cai na sargeta e que chega até ao mar, realçando-se os efeitos nefastos que este comportamento tem na fauna e flora marinha.