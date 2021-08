Pelo menos 10 mortos em deslizamento de terras no norte da Índia

Pelo menos 10 pessoas morreram, várias continuam desaparecidas e 14 outras foram resgatadas após ocorrer um aluimento de terras numa zona montanhosa dos Himalaias, no norte da Índia, que soterrou vários veículos, incluindo um autocarro.

Fontes oficiais calcularam depois do acidente terem ficado soterradas pelo menos 50 pessoas.

"Foram recuperados 10 corpos e 14 feridos" foram resgatados, disse à agência noticiosa espanhola EFE o porta-voz da polícia da fronteira entre a Índia e o Tibete, Vivek Kumar Pandey.

O acidente ocorreu no distrito de Kinnaur, no Estado de Himachal Pradesh, e o deslizamento durou várias horas, tendo as equipas de emergência de esperar para iniciar o resgate dos corpos.

Os trabalhos de resgate centram-se agora no autocarro que ficou soterrado e onde se calcula que "estejam mais de 25 (pessoas)", assinalou o porta-voz, adiantando que mais de 200 soldados da polícia fronteiriça foram destacados para as operações de salvamento.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, indicou na rede social Twitter que assegurará "todo o apoio possível às operações de resgate em curso" na zona.

As fortes chuvas que se fazem sentir na região têm provocado, nas últimas semanas, vários aluimentos de terras em Himachal Pradesh, a 600 quilómetros a norte de Nova Deli.

Desde o início do mês, já morreram 150 pessoas na Índia devido a aluimentos provocados pelas chuvas, sobretudo no Estado de Maharashtra.