Centro Social e Paroquial de São Bento é “IPSS de grande valor para a Madeira”

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava felicitou hoje o Centro Social e Paroquial de São Bento pelos 25 anos de existência ao serviço da população do concelho e de toda a Região.

Ricardo Nascimento recordou que foi a 11 de Agosto de 1996 que a Ribeira Brava abriu as portas a novas respostas sociais direcionadas sobretudo às pessoas menos jovens.

Começou com um lar, mas não se ficou por aí e proporcionou, ao longo dos tempos, novas valências às pessoas da Ribeira Brava”, destacou o autarca, referindo a residência para idosos, o centro de dia, o centro de convívio, a ajuda domiciliária, a casa de abrigo e o centro de Alzheimer que fazem desta instituição uma “IPSS de grande valor para a Ribeira Brava e para a Madeira". Ricardo Nascimento

Segundo o autarca, esta criação de novas valências só foi possível com “espírito de ajuda, de união de muitos e do saber olhar, no seu devido tempo, mais à frente para colocar as pessoas em primeiro lugar”. Recordou o trabalho do padre Gil, o grande impulsionador desta obra social, e agradeceu ao padre Bernardino Trindade, atual responsável pelo Centro Social e Paroquial de São Bento, por todo o trabalho prestado em prol da população mais vulnerável. Deixou ainda uma palavra de apreço ao Governo Regional pelo investimento feito nesta IPSS que permite ir ao encontro das necessidades da população.

A representar o Governo Regional esteve a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania. Augusta Aguiar destacou uma “instituição histórica e uma referência para o concelho da Ribeira Brava e para a sua população” que tem vindo a “satisfazer as principais carências e vulnerabilidades sociais e económicas de muitas famílias”.

Com o foco na promoção do bem-estar dos utentes e da comunidade em geral, este espaço “favorece o verdadeiro sentido de inclusão e equidade social”, referiu a governante, salientando que esta IPSS é “uma referência na Ribeira Brava e em todo o panorama regional”.

Augusta Aguiar destacou a unidade de Alzheimer afeta ao Centro Social e Paroquial de São Bento que está “na linha da frente no que concerne à promoção e desenvolvimento de respostas sociais direcionadas para a terceira idade”, e enalteceu o “papel fundamental que teve na implementação atempada e rigorosa de medidas de contenção da covid-19”.

Deixou ainda uma palavra de agradecimento aos trabalhadores com 25 anos de funções, recordando que são os trabalhadores que fazem esta grande casa e que engrandecem e elevam o bom nome desta instituição a um patamar ainda mais alto.

Por sua vez, o padre Bernardino Trindade destacou 25 anos de muito trabalho, lutas, dificuldades, sonhos e realizações que permitiram “empurrar sempre o barco para a frente”.

Agradeceu a todos os intervenientes pela dinâmica diária do Lar S. Bento e deixou a garantia de que esta instituição continuará a acolher, cuidar e proteger a população mais frágil e vulnerável. Exemplo disto é a inauguração do centro de Alzheimer da Madeira marcada para 13 de setembro que vem responder a uma carência sentida pelos madeirenses.

As celebrações contaram ainda com uma eucaristia presidida pelo Bispo D. Nuno Brás que louvou o papel desta instituição junto dos mais vulneráveis, recordando que as instituições da igreja “cuidam da população e dos que vêm bater à sua porta”.