Grupo Sousa e Casa do Voluntário do Porto Santo firmam protocolo de colaboração

O Grupo Sousa e a Casa do Voluntário do Porto Santo assinaram esta terça-feira, 10 de Agosto, um protocolo de colaboração, contra o desperdício alimentar. A cerimonia decorreu esta manhã no Hotel Torre Praia e contou com a presença da secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, do presidente do conselho de administração do Grupo Sousa, Luís Miguel Sousa, e do representante da associação, Marco Bragança.

A secretária enalteceu a "verdadeira cidadania empresarial e responsabilidade social" do Grupo Sousa ao estabelecer esta parceria com uma Instituição Particular de Solidariedade Social, a Casa do Voluntário, contribuindo assim para uma sociedade "mais justa, mais coesa, ética e humana", destacou Augusta Aguiar.

Nós temos aqui várias parcerias com esta associação, uma IPSS que tem quase 20 anos de actividade e é com muita satisfação que vemos o Grupo Sousa no âmbito da sua responsabilidade social, dos seus projectos em prol da sociedade se associar a este projecto contra o desperdício alimentar. Augusta Aguiar, secretária regional da Inclusão Social e Cidadania

Luís Miguel Sousa, presidente do conselho de administração do Grupo Sousa aproveitou a ocasião para salientar que a sustentabilidade "ambiental, social e económica” é uma das preocupações da empresa, reconhecendo o trabalho desenvolvido pelas associações sociais.

Dentro da sustentabilidade social, esta parceria é mais uma oportunidade de colaborar com as instituições que fazem um trabalho extremamente importante e meritório. Luís Miguel, Grupo Sousa

Já a Casa do Voluntário reconheceu a importância da colaboração com o Hotel Torre Praia, do Grupo Sousa. "Esta parceria neste projecto é muito importante para o Porto Santo, pois estamos ajudar diversas famílias que necessitam”.

De recordar que as instalações da Casa do Voluntário no Porto Santo está situada provisoriamente no parque de campismo da 'ilha dourada'.