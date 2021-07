Sara Cerdas quer medidas concretas sobre o envelhecimento activo

Sara Cerdas enviou à Comissão Europeia uma questão sobre qual a estratégia na União Europeia para garantir um envelhecimento digno com suporte social equitativo e acesso aos serviços de saúde adequados, em especial nas zonas rurais e mais remotas da UE, como as Regiões Ultraperiféricas, onde se verifica maior isolamento e menor acesso à informação.

A questão surge no seguimento do último Roteiro Geração Madeira no Porto Moniz, focado no envelhecimento ativo e saudável, onde ficaram patentes as necessidades dos mais idosos e os benefícios das medidas implementadas pela Câmara Municipal do Porto Moniz neste âmbito, através do Gabinete de Apoio ao Idoso.

A eurodeputada do PS questiona ainda a Comissão sobre a possibilidade de implementar projectos-piloto, com vista à promoção da actividade física, ao apoio nas tarefas diárias dos idosos e a implementação de políticas de proximidade.

“Considerando os recentes compromissos assumidos para reforçar o Pilar Social Europeu e com vista atingir os objectivos definidos na Cimeira Social do Porto até 2030, nomeadamente a implementação do plano de acção e as suas 20 directrizes, a Comissão Europeia deve apresentar uma estratégia que vá ao encontro das mudanças demográficas na Europa e que implicam que o envelhecimento activo seja um foco político.” Sara Cerdas, eurodeputada madeirense do PS

“Perante o que constatamos no Porto Moniz ao nível de políticas de envelhecimento activo e saudável, durante o Roteiro Geração Madeira, ficou evidente o potencial e como a Madeira podia servir de local privilegiado para projectos-pilotos. Aquilo que se faz bem é para continuar e deve ser replicado na Europa. O Gabinete de Apoio ao Idoso do Porto Moniz é um projecto bem montado, com aplicação prática no terreno e fruto de um estudo de caracterização das necessidades da população, que recolhe bons resultados há vários anos e que pode servir como projecto-piloto para aferir a sua eficácia ao nível europeu. Precisamos de potenciar esta marca social na Europa, que visa o bem estar dos nossos cidadãos a longo termo.” Sara Cerdas, eurodeputada madeirense do PS

O Roteiro Geração Madeira é uma iniciativa do gabinete da eurodeputada Sara Cerdas que visa aprofundar um trabalho de proximidade, identificar dificuldades no terreno e levá-las às instâncias europeias e decisores políticos a todos os níveis, com vista a contribuir para a tomada de decisão política.