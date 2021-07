“Nós não caímos de pára-quedas”

“Nós não enganamos o eleitorado, não repetimos candidatos e não caímos de pára-quedas”. Foi com esta entrada quase a ‘pés juntos’ que Carlos Teles iniciou o discurso de apresentação da sua recandidatura à presidência da Câmara Municipal da Calheta que está a decorrer na praceta 24 de Junho e sob um sol escaldante.

Ao contrário do que vê noutros adversários ou noutras candidaturas, sublinhou, que não se candidata a “outros cargos” e que vive permanentemente no município e “não apenas ao fim-de-semana”, um recado entendido como sendo dirigido a socialista, Sofia Canha.

Carlos Teles mantém quase toda a vereação eleita em 2017, renovando confiança em Nuno Maciel, Doroteia Leça, Aleixo Abreu e Cátia Gouveia.

Manuel Baeta continua a ser o candidato à presidência da Assembleia Municipal, e o ex-deputado Agostinho Gouveia e jovem Liliana Nóbrega, mandatários políticos.

Quanto às oito Juntas Teles apresenta os candidatos Élvio Fontes (Paul do Mar) e Sara André (Fajã da Ovelha) José Manuel Jardim (Ponta do Pargo), os novos rostos. Continuam Fernando Campos (Arco da Calheta), Antero Santana (Calheta), Patrício Agrela (Estreito da Calheta), Bruno Pereira (Jardim do Mar) e Paulo Ferreira (Prazeres).