Não houve vencedores do primeiro prémio do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira. Na próxima terça-feira estará em jogo um jackpot no valor de 64 milhões de euros.

Não houve qualquer apostar a ganhar o 1.º ou o 2.º prémios. O terceiro prémio, no valor de 126 mil euros coube a sete apostadores em todos os países que integram este jogo, um deles de Portugal.