Um milhão de euros requalificam várias estradas no Caniço

Filipe Sousa esteve hoje no Caniço onde apresentou alguns exemplos do investimento público que o JPP na Câmara de Santa Cruz tem vindo a desenvolver em todas as freguesias do concelho.

O caso concreto foi o da Estrada das Eiras, no Caniço, que é das zonas com maior concentração de pessoas. O programa de reabilitação em curso contempla a requalificação de toda aquela estrada e inclui também passeios, infraestruturas subterrâneas de electricidade, comunicações e nova rede de água e saneamento.

Filipe Sousa explica que a empreitada será executada em duas fases. A primeira, com o valor total de investimento na ordem dos 350 mil euros, chegará até ao restaurante 'O Picadinho', e a segunda fase irá até ao antigo Boieiro e prevê também a criação de novas acessibilidades pedonais.

Associado a este mesmo investimento, há outro que vai surgir dentro de pouco tempo, que é a repavimentação da Rua da Paz, desde o Campo do 1º de Maio até a Estrada das Eiras, além da reestruturação e limpeza de escarpas ao longo do Caminho do Pinheirinho e Caminho do Serralhal. Neste último, está já em curso as obras de dotação de água potável, ao que se segue a repavimentação da estrada.

Filipe Sousa diz que no total existe um investimento superior a um milhão de euros, que são a prova de um trabalho sério e planeado, que só não aconteceu mais cedo, primeiro porque a pandemia atrasou perto de seis meses todas as empreitadas e, segundo, porque houve o cuidado de antes de fazer qualquer repavimentação de estradas, infraestruturar todas elas ao nível de saneamento, água, acessos pedonais, comunicações e electricidade.