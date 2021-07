CDU aborda problemática das linhas de alta tensão

A CDU abordou hoje a problemática da instalação de linhas de alta tensão em zonas habitacionais, numa iniciativa política sobre a defesa do ambiente e da qualidade de vida das populações.

Segundo o candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Edgar Silva, a responsabilidade é da CMF e do Governo Regional.

"A colocação de linhas eléctricas, que já era uma realidade muito negativa para a qualidade de vida das populações, designadamente no concelho do Funchal, tem tido recentes agravamentos com a implantação de mais torres com cabos de alta tensão junto a zonas residenciais. O que está em causa são processos de um total desrespeito pelas populações. Em particular, a CMF tem sido subserviente à lógica seguida pela Empresa de Electricidade da Madeira. A Câmara, em lugar de defender os direitos das populações, tem permitido todos os usos e abusos de poder contra a cidade e contra os cidadãos", referiu.

Edgar Silva afirmou ainda que "a CDU tem apresentado soluções para a resolução do problema das linhas eléctricas de alta tensão", referindo que "existem evidências científicas e estudos que provam os efeitos extremamente negativos dos campos eletromagnéticos, e os impactos da exposição prolongada das populações àqueles efeitos, com consequências adversas para o ambiente e para a saúde pública".