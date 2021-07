Vinhos Madeira galardoados no concurso internacional ‘Decanter World Wine Awards’

A 18.ª edição do 'Decanter World Wine Awards', o maior concurso de vinhos do mundo, galardoou as empresas Blandy’s - Madeira Wine Company, Justino’s - Madeira Wines e Henriques & Henriques, Vinhos com medalhas de platina, ouro, prata e bronze.

Este é um concurso promovido pela revista inglesa Decanter, que se constitui como uma referência no mundo vínico, e que conta com um painel de júris especialistas em vinho internacionais, incluindo ‘Masters of Wine’ e ‘Master Sommeliers’, havendo uma meticulosa seleção dos vinhos e sendo internacionalmente reconhecido pelo seu rigoroso processo de julgamento.

De acordo com nota da Secretaria Regional da Agricultura, "pelo segundo ano consecutivo um Vinho Madeira ganhou a distinção de ‘Best in Show’, neste certame de alcance global incomparável, uma distinção que acaba por ser o mais alto elogio nos Decanter World Wine Awards, que é feita entre os vencedores platina, que coube ao ‘H&H Verdelho de 20 anos’ da empresa “Henriques & Henriques”.

Vinhos premiados no Decanter World Wine Awards:

- H&H Single Harvest Sercial, da empresa Henriques & Henriques – Platina;

- H&H 20 Years Old Terrantez, da empresa Henriques & Henriques – Ouro

- Malvasia 15 anos, da empresa Henriques & Henriques – Prata

- Sercial de 15 anos, da empresa Henrique & Henriques – Prata

- Single Harvest Verdelho, da empresa Henriques & Henriques – Prata

- Verdelho de 1996, da empresa Blandys Madeira Wine Company – Ouro

- Duke of Clarence - da empresa Blandys Madeira Wine Company – Bronze

- Boal de 1996, da empresa Justino’s Madeira Wines - Ouro

"Estas medalhas obtidas pelas empresas produtoras de Vinho Madeira premeiam e comprovam a aposta e empenho na qualidade do Vinho Madeira, reconhecido cada vez mais internacionalmente", termina a nota.