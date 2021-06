Açores sob aviso amarelo devido a chuva forte

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu hoje novos avisos amarelos, devido a chuva forte, que está já no grupo central, segue para o ocidental na quarta-feira e chega ao grupo oriental na quinta-feira.

As ilhas do grupo ocidental já tinham estado sob aviso amarelo até às 12:00 (hora local, 13:00 em Lisboa) de hoje, mas o IPMA emitiu agora um novo aviso para as Flores e o Corvo que vigora entre as 00:00 e as 15:00 de quarta-feira.

No grupo central, composto pelo Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa, a chuva forte, com possibilidade de trovoada, deve terminar às 18:00 de hoje, altura em que termina o aviso amarelo em vigor.

É emitido, no entanto, um novo aviso para as cinco ilhas, entre as 06:00 de quarta-feira e as 06:00 de quinta-feira, também por causa da chuva forte, desta vez sem trovoada.

A chuva forte só chegará ao grupo oriental na quinta-feira, deixando as ilhas de São Miguel e Santa Maria em aviso amarelo entre as 00:00 e as 12:00 do dia 01 de julho.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.