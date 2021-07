Procissões são imagem "mais expressiva" da veneração em Fátima

O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, considerou ontem que "as procissões são a imagem mais expressiva da veneração a Nossa Senhora de Fátima, pois a procissão permite a proximidade da Imagem aos peregrinos".

Ao intervir no Curso de Verão promovido pelo Santuário, subordinado ao tema "Os rostos de Fátima: faces visíveis e invisíveis de um fenómeno secular", Carlos Cabecinhas sublinhou ainda que procissões das Velas e do Adeus são uma "imagem de marca da paisagem celebrativa de Fátima, que não se esgotam, chamam a atenção para Fátima como lugar de fé com uma vivencia única no mundo".

"As Peregrinações Internacionais Aniversárias são os elementos mais icónicos e representativos desta paisagem celebrativa", disse o reitor, explicando, ainda, que além destes momentos especiais, o Santuário disponibiliza aos peregrinos sete missas em português e a possibilidade de outras celebrações em outros idiomas para os grupos que o pretendam, além de quatro terços na Capelinha das Aparições e a Procissão das Velas, o sacramento da Reconciliação, adoração permanente ao Santíssimo Sacramento, Via-Sacra, procissões eucarísticas, oração de Laudes e Vésperas, e a unção dos enfermos, bem como outras celebrações pontuais.

Para Carlos Cabecinhas, Fátima é um lugar "de forte experiência de Deus e a oração faz parte do âmago da mensagem de Fátima como testemunho dessa experiência de Deus".

Neste evento, que decorre até sexta-feira no Centro Pastoral Paulo VI, estão a participar mais de oito dezenas de pessoas de áreas como a ação social, arquivística, artes plásticas, ciências sociais, comunicação social, engenharia civil, educação, gestão, história, medicina, museologia ou turismo.

No último dia de trabalhos serão abordados os temas "Os rostos dos media em Fátima e o rosto de Fátima a partir dos Media", "Os rostos e os discursos dos papas em Fátima" e a "Iconografia do peregrino da Cova da Iria".