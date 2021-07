Neste último artigo quero-vos falar da Fajã da Ovelha, do seu passado e não de projetos futuros. Quero prestar a minha homenagem a alguns dos que muito fizeram por esta terra.

Por vezes fico incrédula por algumas pessoas pensarem, ou quererem que se pense, que tudo o que está feito na Fajã da Ovelha foi realizado nos últimos 8 anos. É como se a sua memória seletiva não os permitisse olhar para o passado e para o trabalho que foi feito em condições muito mais restritivas do que as atuais. Talvez porque só sabem seguir o facebook e se recusem a investigar mais sobre a sua terra.

Lembro que nas freguesias da Calheta, o reforço financeiro só aconteceu exatamente quando o atual executivo, liderado pelo Gabriel Neto, toma posse. Lembro que os programas de apoio para desempregados a trabalhar nas juntas de freguesia só mais recentemente tiveram um reforço substancial. No passado, todos os autarcas das freguesias apenas podiam contar com o dinheiro do orçamento de Estado e deste grande parte perdia-se logo com a funcionária que estava afeta a esta entidade.

Quero aqui falar desses que muito fizeram por esta freguesia quando os recursos financeiros eram diminutos, sem apoios extras como acontece agora.

Aqueles anos, os anos do Sr. José Luís Gouveia de Sousa e dos executivos anteriores, eram difíceis. Muitas das limpezas e arranjos eram feitos pelas mãos das equipas da junta e pela população, que nos diversos sítios se juntavam para ajudar.

O dinheiro era contado para se tentar fazer obras de raiz. Ainda assim muito foi feito, como por exemplo: o caminho da Igreja entre a Raposeira e S. Lourenço e um outro junto à Cova da Burra; o poço de rega junto ao Solar da Maloeira; o miradouro junto à estrada regional e o Ponto na Lombada dos Marinheiros; o miradouro do Pico dos Bodes na Raposeira; o miradouro no Massapez; várias veredas e levadas cimentadas por toda a freguesia, pois como eram de terra tornavam-se muitas vezes difíceis de transitar; a canalização de águas desde as nascentes aos poços de rega; dignificação dos fontenários da Raposeira, que eram feitos com cobertura de restolho passando a ser todos cobertos com telha; etc., etc., etc..

As juntas do passado também colaboraram no desenvolvimento de projetos importantes que deram visibilidade à freguesia como, por exemplo, no desporto a Avalanche e provas de atletismo. O atletismo perdeu-se entretanto.

Não podemos esquecer também que foi naquele tempo que as obras importantes e de grande dimensão foram feitas na freguesia, fruto da reivindicação da Junta e da população ao longo dos anos. Foi feita a Escola Básica, o edifício da Casa do Povo, o edifício que alberga o Centro de Saúde, Junta de Freguesia e serviços de Segurança Social, diversos poços de rega e reservatórios de água, estradas agrícolas assim como importantes caminhos florestais.

Devo confessar que nos últimos 4 anos não me ocorre nenhuma obra de raiz específica para esta freguesia de qualquer entidade seja da Junta de Freguesia ou do Governo (a via expresso é uma obra regional). Ahhh é verdade.... foi feito um abrigo para passageiros no sitio da Lombada dos Cedros. Mas devo, no entanto, referir, pois seria injusta se não o fizesse, que temos uma freguesia bonita. As limpezas, ainda continuam a ser feitas nos caminhos, temos os espaços existentes cuidados pois foram ajardinados, temos miradouros arranjados e redimensionados e com boa apresentação para quem nos visita.

Termino enunciando alguns dos nomes que perdurarão na história da Fajã da Ovelha, ainda que os novos os tentem apagar. Por tudo o que fizeram e lutaram por esta freguesia honro aqui o Sr. José Luís de Sousa, a Sra. Maria Berenguer, a Sra. Fátima Inácio, o Sr. Eduardo Gonçalves Luís, o Sr. Manuel Carreira o Sr. João Nicolau de Sousa, entre muitos outros. Obrigada pelo vosso trabalho.

P.S. - Deixo uma nota final para a reposição da verdade relativa a uma mentira que continua a circular, apesar de já ter sido esclarecida em Assembleia Municipal, contra uma mulher que muito fez pela Fajã da Ovelha, numa manobra de assassinato político de imagem, por parte de pessoas sem escrúpulos ligadas ao CDS e PS. Utilizou-se a notícia de um anúncio de adjudicação de uma beneficiação de um imóvel (os balneários do campo desportivo da Fajã da Ovelha) para dizer que a Câmara Municipal tinha ampliado a casa da Fátima, favorecendo-a. Esta é uma grande MENTIRA pois todas as intervenções desta mulher na sua casa foram feitas única e exclusivamente às expensas da sua família. Isto já está mais que provado. A Fátima, militante fervorosa do PSD, pessoa respeitada por todos e que todos conhece na freguesia, era perigosa para estes partidos e por isso alvo a abater. Conseguiram fazê-lo e a quem a verdade não chegou continua a acreditar nesta mentira ignóbil. Seja quem for, independentemente do partido, devemos sempre defender a verdade e combater quem faz política baixa e sem escrúpulos. Por favor tenham dignidade, tenham vergonha, não se destrói assim a imagem das pessoas.