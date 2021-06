Região paga para reabilitar imagem da Zona Franca. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Multinacional especialista em consultoria estratégia vai fazer lóbi em Bruxelas, com o objectivo de promover o Centro Internacional de Negócios no seio da União Europeia.

Obra na Madalena do Mar motiva briga. Presidente da Câmara da Ponta do Sol embargou empreitada da Sociedade Ponta Oeste, acusando o organismo de “atitude arrogante”. É outra das notícias em destaque.

‘Dia D’ para Portugal. Embate entre selecções, com saldo positivo para a França, antevê ‘final’ renhida.

Pograma nacional de eficiência energética chega à Madeira. Fique a conhecer os pormenores.

Desobediência ao confinamento anulada pelo tribunal. Caso ocorreu no início no início da pandemia, quando um jovem foi apanhado a ir despejar o lixo. Saiba mais nesta edição.