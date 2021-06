Governo Regional apoia três associações animais com 30 mil euros

O Governo Regional decidiu autorizar a celebração de três contratos-programa com três associações animais. Reunido em Conselho de Governo, na Quinta Vigia, o executivo distribui 10 mil euros por cada uma das instituições, somando uma verba de 30 mil euros.

A Associação de Suporte Animal – ASArb, com vista a cobrir despesas com as acções e aquisições e, quando for o caso, despesas de funcionamento, durante o ano de 2021, até ao montante máximo de 10 mil euros.

A Associação F4P - Friends of 4 Patinhas, com vista a cobrir despesas com as acções e aquisições e, quando for o caso, despesas de funcionamento, durante o ano de 2021, até ao montante máximo de 10 mil euros.

A Associação Defesa de Animais – MAS - Madeira Sanctuary, com vista a cobrir despesas de funcionamento, durante o ano de 2021, até ao montante máximo de 10 mil euros.