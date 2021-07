Mais nove carros do lixo e três Lojas com História no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal aprovou esta quinta-feira, em reunião camarária, a adjudicação de nove viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos que, explicou o presidente da autarquia, representam um investimento de 1, 3 milhões de euros.

Miguel Silva Gouveia explicou que as novas viaturas, com 19 toneladas, vão permitir renovar a frota do departamento do Ambiente. Duas delas, estão equipadas com sistema de lavagem de contentores.

“Estas viaturas vêm permitir também uma maior eficiência nos consumos, uma redução de emissões de gases que concorrem para o efeito de estufa de 16%”, afirmou o autarca.

Miguel Silva Gouveia lembrou “o investimento da CMF, que já ascende a quatro milhões de euros, em aquisições de 28 viaturas para diferentes departamentos da CMF, nomeadamente para as Águas do Funchal, para o Parque Ecológico do Funchal, para os Bombeiros do Funchal, para os Bombeiros Sapadores e para o Departamento de Ambiente onde estas nove novas viaturas irão trabalhar”.

O autarca referiu que no total, no seu mandato, são “37 viaturas de dimensões consideráveis e multifuncionais”. Algumas através de fontes de financiamento e outras através de empréstimo bancário: “Fazendo utilização da recuperada credibilidade financeira que o município tem conseguido junto dos seus parceiros comerciais,

Um trabalho que reconhece o esforço de recuperação do estado financeiro em que nos foi deixada a Camara em 2013”, sublinhou.

Na mesma reunão de câmara foram também aprovadas três candidaturas a lojas com história: Mercadona; Mercearia do Bento e Casa Amorim, que agora se juntam às outras seis que já ostentam o dístico no Funchal, uma das 11 cidades no país com Lojas com História.

As Lojas com História podem ter benefícios fiscais e facilidades ao arrendamento.

Foram ainda aprovados cinco benefícios fiscais e isenções de taxas, “Benefícios que permitem reabilitar prédios no centro histórico da cidade do Funchal: Santa Maria Maior, Sé e São Pedro. O objectivo é recuperar o património edificado da cidade e evitar situações de insalubridade e de insegurança”, destacou Miguel Silva Gouveia.