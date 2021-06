Museu de História Natural será inaugurado no Dia da Cidade

A oposição PSD criticou e questionou o executivo municipal sobre a prometida requalificação do Museu de História Natural, obra da Câmara Municipal do Funchal.

Miguel Silva Gouveia respondeu à narrativa de alegados atrasos para lembrar que a obra no Museu de História Natural foi apresentada em 2008, pelo então presidente da Câmara, Miguel Albuquerque, o agora presidente do Governo Regional e do PSD/M.

Na altura o concurso da prometida obra foi apresentada "a nível nacional" por 3 milhões de euros, com a garantia que a mesma estaria pronta em 2011.

"Anunciou há 14 anos que [a obra] iria estar pronta há 11 anos", registou Miguel Silva Gouveia.

O presidente garantiu que a obra está concluída e será inaugurada a 21 de Agosto, Dia da Cidade. Quanto à governação PSD que muito prometeu e pouco fez, apesar de gostar inaugurar múltiplas vezes o mesmo investimento, neste caso "o PSD só inaugurou uma intenção em 2008", atirou.