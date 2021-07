Escola do Covão e Vargem entre as vencedoras do concurso da Tetra Pak e Compal

A Escola EB1/PE do Covão e Vargem em Câmara de Lobos foi uma das seis vencedoras do primeiro escalão do passatempo 'Constrói o teu Ecoponto Amarelo e Recicla', um concurso da Tetra Pak e da Compal, em parceria com o Programa Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da Europa.

Outra escola madeirense, a a Escola EB1/PE Dr. Clemente Tavares – Gaula, em Santa Cruz, também recebeu uma menção honrosa pelo trabalho desenvolvido.

A organização do concurso concluiu, de acordo com o comunicado enviado para a redacção, que "o saldo é extremamente positivo, uma vez que todos os envolvidos adquiriram uma maior e melhor percepção da importância da reciclagem e que agora poderão fazê-la corretamente, colocando todas as embalagens da Tetra Pak no contentor amarelo, para que lhes seja atribuída uma nova vida".