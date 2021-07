Agredido com recurso a objecto cortante no Funchal

Um homem com cerca de 30 anos foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, esta tarde. A vítima terá sofrido dois golpes nas costas, provocados por um objecto cortante, provavelmente uma navalha.

O homem foi socorrido no Beco do Cano, em São Roque, depois do alerta pelas 14h40. Foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.