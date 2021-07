MotoGP volta a Portugal em Novembro

O Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 foi hoje cancelado devido aos efeitos da pandemia de covid-19, anunciaram os promotores do campeonato.

A prova deveria acontecer entre 21 e 23 de novembro e seria a 21.ª de 23 provas do calendário mundial.

Numa declaração publicada no site oficial do campeonato do mundo, os responsáveis da Fórmula 1 mostram-se "confiantes" de que será possível manter 23 corridas no calendário.

"Temos diversas opções prontas a avançar para substituir a vaga deixada pelo GP da Austrália", disse um porta-voz do campeonato, citado pela Fórmula 1.

Em causa estão as dificuldades de acesso à Austrália depois de o governo local ter fechado as fronteiras para tentar conter a evolução da nova variante Delta do coronavírus.

Também hoje, a etapa australiana do Mundial de MotoGP foi cancelada devido à pandemia.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão vai, por isso, voltar a receber uma etapa do Mundial de MotoGP, em 7 de novembro, segundo anunciou a organização.

O circuito algarvio, que acolheu o Grande Prémio de Portugal, em 18 de abril, na terceira etapa do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, vai acolher a 18.ª prova do ano, uma semana antes da corrida em Valência, que encerra a competição.