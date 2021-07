Capotamento de camião na Meia-Légua provoca um ferido

Um camião capotou na Meia-Légua, na Ribeira Brava, por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira, com a ocorrência a resultar num ferido.

Os Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamadas ao local pela PSP, que tomava conta da ocorrência, para proceder ao transporte do ferido, que se encontrava fora da viatura, para o Centro de Saúde da Ribeira Brava, com a possibilidade de uma futura transferência para o Hospital.

As causas do acidente são, por enquanto, desconhecidas.