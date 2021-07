Turista com problemas cardíacos transferido do Porto Santo para a Madeira

Um turista com cerca de 70 anos foi transferido, hoje, do Porto Santo para a Madeira, devido a problemas cardíacos.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo realizaram o transporte até ao Aeroporto do Porto Santo, após passagem do paciente pelo Centro de Saúde local. Já na Madeira, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, acompanhados pela EMIR, transportaram a vítima até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.