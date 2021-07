Miguel Brito quer melhorar as condições da praia do Porto Santo

A melhoria das condições da praia da ‘Ilha Dourada’ é uma das apostas de Miguel Brito, candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto.

A visita à Capitania do Porto do Porto Santo serviu de pretexto para o socialistas considerar ser “inadmissível termos a melhor praia do país e a mais segura da Europa e não haver correspondência com melhorias que elevem a sua segurança e atractividade”.

Se ganhar a Câmara, Miguel Brito promete fazer diferente, com intervenções distintivas e inovadoras. Dos seus planos fazem parte a manutenção contínua de limpeza e recolha de resíduos; a qualificação, requalificação e criação de equipamentos e apoios à circulação pedonal e rodoviária com visão inclusiva, garantindo acessibilidade e lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada. Chuveiros, vestiários e chapéus de sol em número maior para abrigo dos banhistas entram, também, na lista.

O também deputado referiu que a segurança e a tranquilidade serão o maior móbil dos viajantes no pós-pandemia, facto que dá ao Porto Santo grande vantagem e, ao mesmo tempo, “exige do executivo camarário atitude proactiva para agir com responsabilidade e planeamento sério, para construir a própria diferenciação do produto turístico”, sendo que “esse trabalho se inicia pela revitalização do nosso bem maior, que é a praia”.

Miguel Brito enalteceu ainda a missão da autoridade marítima a nível local, referindo que a Capitania e a Polícia Marítima contribuem, decisivamente, para a garantia da segurança e confiança dos residentes e turistas, tanto na área portuária, como nos espaços balneares.