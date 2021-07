Iniciativa liberal Machico propõe Beach Resort

A Iniciativa Liberal (IL) de Machico propõe um plano para revolucionar os terrenos que são património da Câmara Municipal de Machico, na encosta junta à praia de areia e Porto de Recreio de Machico.

Adiantam ainda ser um terreno, com aproximadamente de 60 0000 m2, pertencente ao Município de Machico, é intenção da Iniciativa Liberal propor para aquela área, a construção de 200 unidades de turismo residencial.

A proposta da IL Machico, é promover um concurso internacional de ideias, para a Concepção, Construção, promoção, comercialização e gestão, para o desenvolvimento de um projecto, para a construção de 200 unidades para turismo residencial, naquela zona.



Explicam ainda que toda aquela área, tem um potencial turístico residencial enorme, o qua poderá ser dividido em vários lotes e que poderá incluir, áreas de; moradias, apartamentos turísticos residencial e ainda uma área reservada a uma unidade hoteleira, para complemento, de uma, que já está em licenciada, assim como área comercial e de lazer e espaços verdes. O que inclui construção de arruamentos e infra-estruturas necessárias.

A IL de Machico diz que o conceito de turismo residencial, é um nicho de mercado importante e que terá maior crescimento no futuro. Machico tem procurar investidores, e promover parcerias público privadas para o desenvolvimento deste projecto.

Adiantam que este tipo de investimento, também poderá ser, um bom investimentos para os nosso imigrantes para que possam adquirir e rentabilizar o dinheiro investido.

Sendo os terrenos camarário, o que poderá facilitar a viabilização, com empresas privadas à semelhança do já acontece noutros municípios do país que com a pandemia que assolou recentemente o mundo, com as novas preocupações dos viajantes, o turismo vai sofrer grandes transformações e novas formas de viajar e de hospedagem vão mudar. Com projectos mais sustentáveis e rentáveis.

Segundos especialistas e Técnicos da área, que a Iniciativa Liberal Machico ouviu, este é um nicho de mercado que mais procura terá no futuro.

A Iniciativa Liberal, defende que é urgente a revisão do PDM Machico, que tem sido adiado constantemente nos últimos 8 anos, sempre com desculpas de não aprovação. UM PDM que há 8 anos atrás estava quase concluído e que passados 8 anos depois ainda não temos plano aprovado, o que é um autêntico travão ao desenvolvimento do Concelho.

Também propõem uma alteração ao índice de construção, que está na proposta de 0,5 o que é muito limitativo para a zona de excelência, para a construção de unidades de turismo residencial. Defendem no mínimo alteração para o índice de 1,5. Ou mesmo com índice a definir com a realização de planos de pormenor pelos promotores do projectos. Salvaguardando sempre os interesses da cidade, a volumetria, a integração na paisagem e a estética dos prédios.

Todo este investimento tem como objectivo a contribuir com mais riqueza para o nosso concelho, criação de emprego, fixação de população residentes e não residente e todo os benefícios que poderão advir desta dinâmica económica.

Segundo a Iniciativa Liberal Machico promovia-se a transformação de um espaço que já está há 40 anos, desaproveitado e sem alguma perspectivas de mudança nos próximos tempos. Não podemos continuar mais tempo com promessas e mais promessas e concretização zero. Mais 8 anos perdidos, por uma câmara incompetente para gerir o património municipal, como aconteceram recentemente que vendeu uma parcela deste terreno ao desbarato.