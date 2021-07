Pudim conventual de Coimbra conquista segundo lugar em concurso europeu

O pudim das Clarissas, doce conventual confecionado em Coimbra, conquistou hoje o segundo lugar no concurso European Food Gifts 2021, promovido no âmbito da 'Região de Coimbra-Região Europeia da Gastronomia 2021'.

O concurso, em que participaram sete regiões europeias, foi ganho por Menorca, que reuniu três produtores locais e criou um 'pack' para as pessoas levarem para casa uma experiência gastronómica daquela região espanhola.

Numa iniciativa em que a região de Coimbra também participava com a cerveja artesanal Praxis (Coimbra) e os palitos de Penacova, a terceira posição foi conquistada pela região finlandesa de Kuopio, com um pão confecionado a partir da mistura de várias farinhas.

A cerimónia de divulgação dos vencedores decorreu na tarde de hoje no 'FoodLab' (laboratório da comida) em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra.

Em declarações aos jornalistas, o secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, que organizou o concurso, destacou a "riqueza" dos 25 produtos candidatos das setes regiões participantes.

"Trata-se de um conjunto produtos que se podem transformar em bens transacionáveis que podem criar riqueza", frisou Jorge Brito.

O concurso European Food Gifts 2021 é uma das iniciativas da 'Região de Coimbra-Região Europeia da Gastronomia 2021', que pretendeu desafiar os "empreendedores a construírem, com base local, um conjunto de produtos que possam ser transportáveis e facilmente adquiridos".

Salientando o grau de inovação que o concurso trouxe, o secretário-executivo da CIM de Coimbra considerou que o doce nacional premiado "constitui uma mais-valia para a região e para o empresário, na valorização dos produtos" locais e da doçaria conventual.

No concurso, participaram as Regiões Europeias de Gastronomia de Catalonia 2016 (Espanha), Minho 2016 (Portugal), Kuopio 2020-21 (Finlândia), Eslovénia 2021, Coimbra 2021 (Portugal), Menorca 2022 (Espanha) e Trondheim-Trøndelag 2022 (Noruega), com um total de 25 produtos gastronómicos.

"O objetivo principal desta iniciativa passa por promover cadeias alimentares e sistemas de consumo locais mais sustentáveis, identificando os melhores e mais inovadores produtos alimentares concebidos e produzidos a nível regional, que protejam a diversidade cultural e alimentar", salienta a CIM Região de Coimbra.

Por seu lado, o presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, responsável pelo 'FoodLab', que leva dois meses de atividade, sublinha que a "gastronomia é sempre uma alavanca importante para a promoção dos territórios e do turismo".

A concurso estiveram também o 'Branding' mais criativo, embalagem mais sustentável, melhor narrativa, melhor degustação, melhor promoção da região, melhor inovação em design tradicional e melhor interpretação contemporânea de artesanato tradicional.

O pudim das Clarissas, confecionado à base de gemas de ovo e açúcar, nasceu no Convento de Santa Clara (Coimbra) e foi recuperado pelo restaurante de cozinha tradicional Cordel Maneirista, situado naquela cidade.