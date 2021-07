Luís Gouveia é campeão nacional de juvenis em natação

Luís Galvão Gouveia, do Clube Desportivo Nacional, conquistou hoje o título de campeão nacional dos 200 metros mariposa, em natação, no decorrer do primeiro dia do Campeonato Nacional de Juvenis e do Campeonato Nacional Absolutos de Portugal Open, que decorre desde ontem nas piscinas do Jamor, em Lisboa.

O jovem madeirense cumpriu a sua prova no tempo de 2:08.52, o que corresponde também a um novo recorde regional da sua categoria, sendo o único nadador da Região medalhado no primeiro dia de competição.

Luís Galvão Gouveia impôs-se a Salvador Perloiro (Benfica) e Rodrigo Pereira (Famalicão), que completaram o pódio.

Para além dos nadadores alvinegros, participam nestes campeonatos nadadores do Clube Naval do Funchal, Clube Escola O Liceu e Clube Desportivo São Roque.