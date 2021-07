Golfe na Madeira gerou 1,4 milhões de euros em receitas em 2020

O inquérito aos campos de golfe revela a realização de 37 427 voltas nos três campos de golfe da Região no ano de 2020 (-42,8% que em 2019), tendo gerado cerca de 1,4 milhões de euros de receitas.

Este é um dos dados que integram os resultados definitivos das Estatísticas do Turismo para 2020 disponibilizados esta tarde pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que, ainda sobre este tema destaca que devido às medidas restritivas da pandemia COVID-19, os três campos de golfe estiveram encerrados no mês de abril. 61,2% dessas voltas foram realizadas por não sócios, provenientes na sua maioria dos Países Nórdicos, Portugal e Reino Unido. 50,9% das voltas foram vendidas por estabelecimentos hoteleiros e afins, 25,8% pelos próprios campos de golfe e os restantes 23,3% por operadores turísticos.

Relativamente aos dados hoje divulgados, a DREM extrai vários pontos.

Alojamento turístico global

A DREM refere que em 2020, o número de dormidas no alojamento turístico global (os estabelecimentos da hotelaria, turismo no espaço rural e de habitação, alojamento local, time-sharing na modalidade de habitação periódica, colónias, parques de campismo e pousadas da juventude) aproximou-se dos 2,8 milhões, traduzindo uma queda de 66,6% face a 2019. Os residentes em Portugal contribuíram com cerca de 597,4 mil dormidas, representando um decréscimo homólogo de 43,1%, enquanto os estrangeiros não residentes originaram cerca de 2,2 milhões de dormidas, correspondendo a um decréscimo de 70,0% nesta variável.

Alojamento turístico colectivo

De acordo com a DREM, o número de dormidas no alojamento turístico em 2020 – hotelaria, turismo no espaço rural e alojamento local – ultrapassou os 2,7 milhões (-66,2% que em 2019). Os residentes em Portugal contribuíram com cerca de 590,7 mil dormidas, traduzindo-se num decréscimo homólogo de 42,0%. O mercado nacional foi o terceiro mais importante, atrás do alemão e britânico, representando 21,5% do total.

Já as dormidas dos estrangeiros não residentes originaram cerca de 2,2 milhões de dormidas (78,5% do total), correspondendo a um decréscimo de 69,6% nesta variável em comparação com o ano precedente. Os principais mercados emissores foram o Reino Unido, Alemanha, França, Polónia, Países Baixos, Dinamarca e Suécia, que concentraram 82,1% das dormidas de estrangeiros não residentes.

O RevPAR, que mede o proveito obtido por quarto disponível, atingiu em 2020 os 22,54 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), -49,1% que em 2019.

Hotelaria

A hotelaria apresentou, em 2020, uma quebra nas dormidas (-67,8%), enquanto os proveitos totais e de aposento registaram quebras de 68,3% e 68,5%, respetivamente face ao ano anterior.

Em termos de dormidas, o Reino Unido foi o principal mercado (quota de 26,3% do total), seguido da Alemanha (quota de 23,2% do total). O mercado britânico decresceu 65,7% enquanto o germânico registou uma quebra de 67,4%. Os turistas nacionais produziram 447,8 mil dormidas (-45,3% que em 2019), representando 20,6% do total da hotelaria. O mercado português foi o terceiro mais importante, atrás do britânico e alemão.

Turismo no espaço rural

Em 2020, a média de estabelecimentos em funcionamento no turismo no espaço rural foi de 48, onde foram geradas 61 354 dormidas, representando um decréscimo de 61,2% relativamente a 2019.

Alojamento local

Foram registados 95 170 hóspedes entrados (-58,1%) que deram origem a 514,5 mil dormidas, traduzindo um decréscimo de 58,0% face a 2019.

Time-sharing

Segmento foi bastante afectado pelas medidas restritivas da pandemia COVID-19, verificando-se apenas a entrada de 14 268 hóspedes (-77,4% que em 2019). As dormidas fixaram-se nos 169 384, diminuindo 72,9% face a 2019.

Do total de hóspedes e dormidas, cerca de 75,0% já se encontram contabilizados na hotelaria, dado que todos os estabelecimentos de time-sharing na modalidade de “habitação turística” são contemplados no inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos (IPHH).

Movimento de passageiros em navios de cruzeiro

Na Região, de acordo com os dados fornecidos pela Administração dos Portos da RAM, em 2020, foram contabilizados a entrada de 70 navios de cruzeiro (menos 228 que em 2019), registando-se 143 159 passageiros em trânsito (-75,7% que em 2019), contabilizados sobretudo no 1.º trimestre de 2020, dado que a partir de abril não se registou qualquer movimento de passageiros em trânsito nos portos da RAM, à exceção do mês de outubro (27 passageiros).