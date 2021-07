27 novos casos de covid-19 esta sexta-feira na Madeira

São 27 os novos casos de covid-19 hoje reportados pela Direcção Regional de Saúde. 11 destas novas infecções foram importadas, nove do Reino Unido, uma de Espanha e uma do Líbano.

A Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça dedicada à covid-19 mantém sem nenhum doente internado, havendo apenas quatro na Unidade Polivalente.

Nas contas deste final de semana entram 25 recuperados, pelo que são 243 os casos activos na Região, mais de 60% são de transmissão local.

Estão em apreciação pelas autoridades de saúde 110 situações, todas elas "relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM", revela o boletim epidemiológico desta sexta-feira.

No total, 542 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região.