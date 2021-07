Governo britânico aprova construção do Memorial do Holocausto junto a Parlamento

O Governo britânico aprovou ontem os planos para a construção de um memorial nacional do Holocausto ao lado do Parlamento, em Londres, rejeitando alegações de ativistas de que o local era inadequado.

O Memorial do Holocausto, que inclui um centro de aprendizagem, será construído no parque Victoria Tower Gardens, em Westminster.

O projeto está orçado em 100 milhões de libras (cerca de 117,6 milhões de euros).

O memorial foi anunciado em 2016, mas a escolha do local foi contestada, com ativistas a argumentar que iria remover um espaço verde valioso no coração da cidade, pelo que deveria ser considerado outro local.

Após inquéritos públicos no ano passado, o Governo manteve a localização, argumentando que os benefícios compensavam a "modesta perda de espaço aberto" no parque.

O projeto foi concebido pelos arquitetos David Adjaye e Ron Arad.

A construção começará no final deste ano, e deverá estar concluída no outono de 2024, segundo um comunicado do Governo.

O executivo de Boris Johnson anunciou também que "providenciará a entrada gratuita a todos os visitantes, perpetuamente".

O memorial destina-se a ser o ponto focal da memória nacional britânica dos seis milhões de judeus assassinados no Holocausto e de todas as outras vítimas da perseguição pelo regime nazi alemão ao longo da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O centro de aprendizagem "centrar-se-á também em genocídios subsequentes no Camboja, Ruanda, Bósnia e Darfur", anunciou o Governo.

"Temos o dever de assegurar que a história do Holocausto nunca seja esquecida e nunca se repita", afirmou o ministro da Habitação e das Comunidades britânico, Robert Jenrick, citado no comunicado.

O memorial "permitirá a todos refletir, recordar e honrar aqueles que sofreram e morreram, e educar as gerações futuras no antissemitismo", acrescentou.

Marie van der Zyl, presidente do Conselho de Deputados dos judeus britânicos, disse que "haverá algo de singularmente poderoso na localização de um memorial ao Holocausto mesmo ao lado do centro da democracia do Reino Unido".

"Enquanto o Holocausto foi um crime particular contra o povo judeu, os nazis também perseguiram ferozmente ciganos, gays e deficientes, e este memorial falará a esse respeito", afirmou, citada pela agência Associated Press.