Célia Pessegueiro aposta em estratégia local de habitação para o município da Ponta do Sol

Célia Pessegueiro apresenta a reabilitação e construção de habitação como uma das medidas fundamentais para o próximo mandato à frente da Câmara Municipal da Ponta do Sol. A actual autarca adianta que poderá apoiar cada projecto até 50 mil euros, numa verba total superior a 7 milhões, tendo sido já identificas 153 habitações a reabilitar.

Declarações proferidas pela candidata do PS Madeira à Câmara Municipal da Ponta do Sol, esta quinta-feira, 29 de Julho, à entrada do Tribunal Judicial de Ponta do Sol no acto da entrega das listas candidatas às eleições para os diferentes órgãos autárquicos.

A candidata adianta que a Estratégia Local de Habitação do Município da Ponta do Sol pretende reabilitar as habitações que se encontram sem condições de habitabilidade, a construção no terreno do próprio e dotar as habitações das divisões necessárias, sendo que até ao momento foram identificadas 153 habitações que carecem de intervenção, algo que poderá iniciar ainda este ano, segundo revela.

Célia Pessegueiro diz também que “colocando como tecto máximo o valor de 50 mil euros por habitação, pretende-se colmatar a disparidade de situações de sobrelotação, inexistência de divisões essenciais à vida quotidiana dos habitantes, como é exemplo a cozinha e a casa-de-banho, e acima de tudo eliminar a perigosidade em que algumas famílias vivem”.

“Estamos extremamente empenhados neste programa, dadas as carências e as necessidades que existem na Ponta do Sol, melhorando as condições de habitabilidade das famílias e potenciando o investimento no concelho”, frisou.

A candidata revela ainda que apresenta “uma lista de pessoas trabalhadoras, muito empenhadas, muitas delas que ao longo destes quatro anos já desempenharam funções, nos diversos órgãos da junta de freguesia, da Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, juntamos pessoas novas que estão também nos diversos órgãos”.

Célia Pessegueiro conclui que a lista contempla “pessoas motivadas e que querem fazer a diferença no concelho”, e traça a ambição de conquistar as juntas de freguesia da Madalena do Mar e dos Canhas, vincando que “temos todas as condições para desta vez fazermos essa mudança que a população anseia e ambiciona”.