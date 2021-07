Barreto diz que eleitores câmara-lobenses têm "três opções"

Nas próximas eleições autárquicas, de 26 de Setembro, os câmara-lobenses têm três opções. Têm um candidato que é vaidoso, têm um outro candidato que vem contrariado e têm um candidato absolutamente comprometido.

Palavras de Rui Barreto à margem do acto formal de entrega das listas da candidatura do CDS-PP aos diversos órgãos autárquicos (Câmara Municipal, Assembleia Municipal e cinco Juntas de Freguesia) do concelho de Câmara de Lobos, no Tribunal da Comarca da Madeira.

O líder dos centristas pretendeu assim dizer que o candidato do CDS, Amílcar Figueira, “é o vereador do povo que Câmara de Lobos merece”.

Acerca da lista aos restantes órgãos garantiu ainda ser uma lista composta por pessoas “com profissão, com competência, com moderação, com responsabilidade e com humildade”.

De realçar também que o partido apresenta uma lista maioritariamente jovem, com a média de idades dos candidatos a situar-se nos 40 anos.

"Cerca de 30% são jovens abaixo dos trinta anos. Em termos de paridade, 51% dos candidatos são do sexo feminino contra 49% do sexo masculino", sublinhou Rui Barreto.