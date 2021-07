'Pirata’ terá apoio do Governo Regional na próxima viagem

Decorreu esta tarde a apresentação oficial da epopeia de circum-navegação do aventureiro madeirense, Henrique Afonso, mais conhecido por “Pirata da Madeira”, no Porto Recreio da Calheta, onde a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, anunciou que o Governo Regional vai apoiar a próxima viagem à Patagónia.

A governante, em nome do Governo Regional, felicitou Henrique Afonso por ser o primeiro madeirense a circum-navegar a terra de forma solitária, louvou a sua coragem e agradeceu a promoção que fez da ilha da Madeira.

“O Governo Regional tem todo o gosto em apoiar a próxima viagem do Henrique. Será através de uma rubrica intitulada 'A Promoção da Madeira'", disse Susana Prada A governante esclareceu que ainda não há nenhum valor acordado entre as partes. “Vamos aguardar o conctacto do Henrique e vamos saber o que ele precisa e quais são as expectativas dele. Depois chegaremos a um acordo”, esclareceu.

O presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, fez questão de prestar uma homenagem a Henrique Afonso pelo facto de ser "'embaixador da Madeira', mas também do concelho da Calheta pela forma diferente de promover a nossa terra, contactando com estrangeiros, mas também estabelecendo contacto com os emigrantes”.

O aventureiro Henrique Afonso realizou a volta ao mundo a bordo do veleiro 'Sofia do Mar', com 200 litros de vinho Madeira, percorrendo 30.000 milhas náuticas, desde o dia 15 de Janeiro de 2019 e regressou a 26 de Julho de 2021.