Apoio à retoma e o ‘layoff’ chegam a 6 mil trabalhadores na Madeira

No final de Junho havia 717 estabelecimentos com ajudas à sua recuperação progressiva na Madeira, num apoio que chega a cerca de 6 mil trabalhadores. Desde o início da pandemia, o ‘layoff’ simplificado e o ‘normal’ já custaram 32 milhões de euros. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Este ano haverá menos gente quer acampar para ver o Rali. O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza recebeu pedidos de 838 pessoas, menos 35% do que em 2019, a última edição da prova sem restrições devido à ‘covid’ . Um artigo para ler na página 13. Também devido ao rali, o Governo Regional dá tolerância de ponto a 6 de Agosto. Mais pormenores na página 8.

A Região vai manter como obrigatório o uso de máscara e também o recolher obrigatório. Mesmo com uma situação pandémica mais favorável, Madeira não acompanha a decisão do primeiro-ministro em aliviar as restrições nacionais. Miguel Albuquerque não acredita “no Pai Natal” e justifica cautelas com o fluxo turístico. Para ler na página 15.

Quanto às eleições autárquicas, o PS apresenta a equipa para ganhar Santa Cruz, pois Mafalda Gonçalves assume “ambição de lutar pela conquista da autarquia". Conheça a lista completa na página 7. Já na nossa 'Volta à Ilha', rumamos até São Jorge, que pede mais apoio social, oportunidades para os jovens e atenção aos percursos pedestres. A reportagem está na página 5.

Por fim, no desporto na página 17, a PSP repreende Marítimo por falta de sinalética e afluxo de público.

